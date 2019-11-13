К акции "Во славу общей Победы!" присоединился Октябрьский район Минска

"Во славу общей Победы!". К этой патриотической акции сегодня присоединился Октябрьский район Минска. На его территории пять братских могил времен Великой Отечественной войны. Четыре из них уже благоустроены, сегодня убрали пятую - у станции Колядичи. Именно там в 1944-м были похоронены почти тысяча солдат, которые защищали Минск. Землю из всех мест воинских захоронений собирают в специальные капсулы, чтобы в день 75-летия Победы - 9 Мая следующего года - передать их в храм-памятник Всех Святых в Минске.



Акция "Во славу общей Победы!" - международная. Ее инициировал Белорусский культурный центр духовного возрождения. Земля из разных братских могил на территории Беларуси и за ее пределами будет передана в крипту храма-памятника. В сборе земли и благоустройстве захоронений активно принимают участие школьники и молодежь.



