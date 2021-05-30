К автопробегу "За мирную Беларусь!" присоединились столичные следователи

Колонна из трех десятков автомобилей растянулась на несколько сотен метров. Мероприятие состоялось сегодня не случайно. Ведь в 1942 году был образован Центральный штаб партизанского движения. Соответственно, и маршрут был тематическим, а также возложение цветов к мемориалу партизанам и экскурсия по двум военно-историческим комплексам "Партизанский лагерь" и "Старая граница".