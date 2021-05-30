ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К автопробегу "За мирную Беларусь!" присоединились столичные следователи

Колонна из трех десятков автомобилей растянулась на несколько сотен метров. Мероприятие состоялось сегодня не случайно. Ведь в 1942 году был образован Центральный штаб партизанского движения. Соответственно, и маршрут был тематическим, а также возложение цветов к мемориалу партизанам и экскурсия по двум военно-историческим комплексам "Партизанский лагерь" и "Старая граница".

В автопробеге приняли участие более сотни человек. А для самых юных путешественников была организована интерактивная программа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все