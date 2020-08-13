Н. Кочанова: Нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей

"Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что мы создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей. От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны".