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Н. Кочанова: Нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей

Очевидно, что всем нам не нужны драка и война. Минск всегда был тихим и спокойным

"Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что мы создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей. От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны".

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