К. Бельский: Демократия уже давно не является демократией

Нам самое главное сплотиться, не разбиваться на 2, 3, 4, 5 лагерей. Сплотиться и показать, что мы сильная страна, мы поддерживаем людей, которые делают все самое лучшее и позитивное для нашей страны, что демократия уже давно не является демократией. Еще с того момента, как, к примеру, в той же Америке британцы вырезали индейцев. С того момента просто нужно слово "демократия" забыть. И о какой демократии можно говорить и учить нас еще как жить. Масад, ЦРУ - у нас нет! Какие вопросы?

Константин Бельский, актер, певец, музыкант