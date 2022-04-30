Беларусь последовательно осваивает не только китайский рынок, а в целом делает большой поворот на Восток. Приоритет сотрудничества отдается странам, которые входят в Евразийский экономический союз. Санкционное давление действует как стимул для поиска компромиссов в острых вопросах и позволяет достигать взаимовыгодных соглашений. О двусторонних отношениях, а также о предстоящем Высшем совете ЕАЭС рассказал посол Кыргызстана в Беларуси.
О товарообороте Беларуси и Кыргызстана
Результат, превзошедший ожидания, самый оптимистичный. Дело в том, что ожидали, что товарооборот составит порядка 80-85 млн долларов. Первые цифры, которые вышли по товарообороту между нашими странами за январь-февраль, показывают, что товарооборот между нашими странами возрос на 38 %. Это хорошие цифры. Есть ли какие-либо ограничения? Здесь я должен сказать, что наши страны, и Беларусь, и Кыргызстан, являются членами ЕЭС, другими словами, в рамках этого объединения делается все необходимое для того, чтобы товарооборот между нашими странами не имел каких-либо преград, помех.
Об интеграции и возможности дать отпор санкционному давлению:
Об этом мы узнаем очень скоро. В мае пройдет Высший совет ЕЭС, который состоится в Кыргызстане. Думаю, что на этом совете состоится открытый честный разговор. По той информации, которая есть на сегодняшний день: страны, члены ЕЭС будут представлены на высшем уровне. Хотел бы сразу сказать, что в рамках этих мероприятий, помимо этого, состоится экономический форум. Другими словами, страны-участницы ведут достаточно серьезную работу над тем, чтобы интеграционные процессы, торговые процессы, экономические процессы между нашими странами расширялись.Будет стоять ряд вопросов, в том числе и по снятию барьеров. Это и развитие коммуникаций, прежде всего транспортных коммуникаций, это и вопросы, связанные с цифровизацией, более тесное сотрудничество в этой области. Даже такие вопросы, как зеленая энергетика тоже в числе приоритетов. Повестка дня широкая, вынужден признать, что текущее положение вещей внесет какие-то новые вопросы для обсуждения. Хочу вас заверить в том, что, в целом и страна и, возьму на себя такую смелость, и другие участницы Евразийского экономического союза работают над этим.
О совместных белорусско–кыргызских предприятиях
В целом мы оцениваем работу этого предприятия достаточно высоко. Видимо, это связано с нашим общим прошлым. Кыргызские фермеры хорошо знают сельскохозяйственную технику, производимую в Беларуси, в частности, МТЗ, пользуются они очень большой репутацией. Открою для вас один маленький секрет: у потребителей этой техники есть очень большое доверие к продукции, собранной на Минском тракторном заводе, поэтому большинство из них предпочитает покупать технику, которая произведена на этом заводе. В связи с этим узловая сборка тракторов не получила достаточно широкого развития, но в то же время в Кыргызстане представлен не только Минский тракторный завод, но и ряд других предприятий, производящих сельскохозяйственную технику.По словам представителя Минского тракторного завода, та техника, которая собирается в Кыргызстане, по своему качеству ничем не отличается от той, которая собрана и произведена в Беларуси. Контроль качества, как мне говорили представители МТЗ, он даже более высок, чем тот, который существует на МТЗ. В данном случае мы имеем дело с каким-то ментальным моментом. По мере того как эта часть будет изменяться, я абсолютно уверен, что крупноузловая сборка тракторов будет продолжена.