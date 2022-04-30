В целом мы оцениваем работу этого предприятия достаточно высоко. Видимо, это связано с нашим общим прошлым. Кыргызские фермеры хорошо знают сельскохозяйственную технику, производимую в Беларуси, в частности, МТЗ, пользуются они очень большой репутацией. Открою для вас один маленький секрет: у потребителей этой техники есть очень большое доверие к продукции, собранной на Минском тракторном заводе, поэтому большинство из них предпочитает покупать технику, которая произведена на этом заводе. В связи с этим узловая сборка тракторов не получила достаточно широкого развития, но в то же время в Кыргызстане представлен не только Минский тракторный завод, но и ряд других предприятий, производящих сельскохозяйственную технику. По словам представителя Минского тракторного завода, та техника, которая собирается в Кыргызстане, по своему качеству ничем не отличается от той, которая собрана и произведена в Беларуси. Контроль качества, как мне говорили представители МТЗ, он даже более высок, чем тот, который существует на МТЗ. В данном случае мы имеем дело с каким-то ментальным моментом. По мере того как эта часть будет изменяться, я абсолютно уверен, что крупноузловая сборка тракторов будет продолжена.

С 2016 года в Кыргызской Республике действует сборочный цех белорусских тракторов Минского тракторного завода. Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси