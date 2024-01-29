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К благотворительной акции "Белая Русь" - детям Донбасса" подключилась Могилевская епархия

Для белорусов нет чужой беды! К благотворительной акции "Белая Русь" - детям Донбасса" подключился Могилевский регион. Совместно с епархией собраны первые 8 тонн гуманитарного груза. Это товары первой необходимости, оборудование для перинатальных центров, скорой помощи: тонометры, дыхательные контуры для ИВЛ, инвалидные и детские коляски, продовольствие и медикаменты.

По личной инициативе где-то помогаем, но вот так организованно, всей епархией, тем более совместно со светской организацией - в первый раз. Помогать страждущим - это святое дело, тем более для церкви. А тут наши братья - один народ практически, который страдает. Как не помогать?!
Илья Сидорович, организатор сбора помощи от Могилевской епархии
Более чем уверены, что тот груз, который собран с любовью нашими жителями, окажет большую поддержку для детей, стариков, тех, кто страдает от ужасов войны. Живут на разрушенных территориях, разрушенных домах, не имея самого элементарного. И они будут видеть, что братья славяне, белорусы, рядом с ними.
Александр Горошкин, председатель Могилевской областной организации РОО "Белая Русь"

Гуманитарная помощь отправлена в Минск. Скоро ее организованно доставят адресатам.

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