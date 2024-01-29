К благотворительной акции "Белая Русь" - детям Донбасса" подключилась Могилевская епархия

По личной инициативе где-то помогаем, но вот так организованно, всей епархией, тем более совместно со светской организацией - в первый раз. Помогать страждущим - это святое дело, тем более для церкви. А тут наши братья - один народ практически, который страдает. Как не помогать?!

Илья Сидорович, организатор сбора помощи от Могилевской епархии