3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
К благотворительной акции "Белая Русь" - детям Донбасса" подключилась Могилевская епархия
Для белорусов нет чужой беды! К благотворительной акции "Белая Русь" - детям Донбасса" подключился Могилевский регион. Совместно с епархией собраны первые 8 тонн гуманитарного груза. Это товары первой необходимости, оборудование для перинатальных центров, скорой помощи: тонометры, дыхательные контуры для ИВЛ, инвалидные и детские коляски, продовольствие и медикаменты.
По личной инициативе где-то помогаем, но вот так организованно, всей епархией, тем более совместно со светской организацией - в первый раз. Помогать страждущим - это святое дело, тем более для церкви. А тут наши братья - один народ практически, который страдает. Как не помогать?!
Более чем уверены, что тот груз, который собран с любовью нашими жителями, окажет большую поддержку для детей, стариков, тех, кто страдает от ужасов войны. Живут на разрушенных территориях, разрушенных домах, не имея самого элементарного. И они будут видеть, что братья славяне, белорусы, рядом с ними.
Гуманитарная помощь отправлена в Минск. Скоро ее организованно доставят адресатам.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ