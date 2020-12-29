Дарить сказку детям каждый день! К благотворительной акции "Наши дети" присоединились сотрудники Фрунзенского РУВД. Они подарили праздник воспитанникам детского дома номер 5. Программа насыщенная: красочное шоу с участием сказочных героев, фокусы и квесты. А взрослые исполнили давнее желание воспитанников - увидеть настоящую служебную собаку.

Всего в детском доме № 5 почти 70 ребят, которые остались без родительской опеки. Кроме ярких впечатлений дети также получили и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.