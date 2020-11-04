К. Борнукова: Ослабление доллара отображает политические риски

Развитие событий на финансовом рынке во многом зависит от результатов президентских выборов в США. Электоральная гонка - всегда время неопределенности и нестабильности, особенно когда речь идет о мировых игроках. Независимо от результатов подсчета голосов в американских Штатах инаугурация состоится лишь 20 января следующего года. Как будет вести себя в этот переходный период валютный рынок, нашему телеканалу прокомментировала эксперт Центра экономических исследований BERОC.



