К бою курантов минчане приобретут 27 тысяч новогодних елок. Такой прогноз дают аналитики. Напомним, елочные базары в столице начали работу 22 декабря. Купить елку, сосну, хвойные лапки и новогодние букеты можно еще сегодня. Места продаж новогодних елок в Минске обозначили на карте, геолокацию новогоднего дерева задало Национальное кадастровое агентство Госкомимущества.



