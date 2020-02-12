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К чему готовиться вкладчикам и кредитополучателям? О тенденциях в экономике - финансовый аналитик Вадим Иосуб

На ближайшие полгода эксперты прогнозируют стабильность ставки рефинансирования. Реакция рынка, тенденций в экономике, к чему готовиться вкладчикам и кредитополучателям, как изменится деловая активность - на актуальные вопросы ответил финансовый аналитик Вадим Иосуб (видео).


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