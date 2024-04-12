К чему привели эксперименты в невесомости? Ученые Академии наук Беларуси рассказали, быть ли белорусской космической молочке

Для Беларуси Всемирный день авиации и космонавтики в этом году особенно торжественный. Полет белоруски Марины Василевской на Международную космическую станцию позволил выйти на новый уровень участия нашей страны в космических программах. И это не случайный успех, а закономерный результат. За него отвечают более 20 научных и производственных организаций и свыше 4 тыс. высококвалифицированных сотрудников, которые работают над развитием космической отрасли Беларуси. Космос же действительно открыл новые горизонты для науки. Ученые самых разных направлений сегодня изучают материалы, которые в начале этой недели были переданы с МКС. О возможностях, которые открывает космос, в репортаже Юлии Алферовой.

В гильзах - образцы, в пеналах - пробирки. И инструкции, как провести исследование, чтобы результат оказался полезным для ученых и общества. Марина Василевская изучала и лично посещала лаборатории институтов Национальной академии наук, чтобы вникнуть в суть эксперимента и спустить на Землю максимум результата.

В том, что изучает мясо-молочную промышленность, замахнулись не просто на создание инновационного продукта - белорусской молочки в космосе. Это перспектива, пусть и не близкая.

Образцы из космоса - на МКС побывали 16 штаммов и 12 видов микроорганизмов. Как на них повлияли условия полета и нахождения на МКС, будет известно уже скоро, а пока развернулся целый комплекс, чтобы определить характеристики и сравнить с образцами (аналогичными), которые оставались на Земле.

Пока предварительно можно говорить о том, что процесс сквашивания состоялся. В то же время микроорганизмы остаются на питательных средах и предметных столиках микроскопов.

Это дает возможность, пусть и в отдаленной перспективе, нашим космонавтам употреблять кисломолочный продукт, который, во-первых, имеет чистый кисломолочный вкус, второе, содержит нужное количество микроорганизмов, то, которое обеспечивает содержание микробиота желудочно-кишечного тракта. Третье, то, что эти микроорганизмы в максимально активной форме, то есть они только приготовленные. Наталья Фурик,первый замдиректора Института мясо-молочной промышленности

Заметно проявляют себя и те микроорганизмы, из которых в последующем соберут продукт для повышения иммунитета космонавтов - это "Проксибиотик" и "Лактоферин". Такую амбициозную, но в то же время выполнимую задачу перед собой ставят ученые Института микробиологии.

Мы можем сказать, что большая часть бактерий сохранила свою жизнеспособность. Это очень важный показатель для микроорганизма. Я могу показать отдельные колонии, выращенные на чашках, в специальных питательных средах, и отдельные колонии, которые развились в жидких питательных средах. Так выглядят эти колонии. Наталья Головнева, заведующая лабораторией молочнокислых и бифидобактерий Института микробиологии НАН Беларуси

Наука - это всегда не про быстрый результат. Но точно про совместный, когда речь идет об экспериментах в невесомости. В плотной связке с Землей наш космонавт собрала данные о состоянии и экологической ситуации в белорусских регионах, что позволит построить тематические карты территорий и обновить базы данных. Благодаря собранной в космосе информации можно спрогнозировать последствия природного, антропогенного и техногенного влияний. Ученые подобрали координаты объектов и отправили их на МКС. От белорусского космонавта требовалось задать участок для фото, после система делала кадр и вносила данные о поверхности.

На борту МКС проводится только самая ключевая фаза эксперимента. Потом идет длительный процесс обработки материалов, делаются выводы. Многие институты Национальной академии наук подготовили свои научные проекты для реализации на борту космического корабля. Конечно же, тоже это был довольно строгий отбор. Было отобрано 7 проектов, из них 5 научных и 2 образовательных, которые Марина Василевская успешно реализовала. Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси

За 14 суток нашему космонавту удалось выполнить все, что было в научной программе. Ее сообща разрабатывали Национальная академии наук Беларуси, Роскосмос и Российская академия наук. Это та часть исследований, наиболее актуальная для научного сообщества, и та, что может повлиять на безопасность и комфорт космонавтов.

Вся программа обучения, целый блок - это как раз правильность проведения экспериментов. Работа с той аппаратурой, с которой предстоит столкнуться в космосе. При разработке таких программ эти все риски минимизируются. Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси