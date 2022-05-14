ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К чему привели Прибалтику 18 лет в составе ЕС, расскажем в "Понятной политике" 16 мая

Потерявшие лицо, совесть, экономику и право выбора. К чему привели Литву и в целом Прибалтику 18 лет в составе ЕС. Сколько стоит сидеть на шее, что Запад неизменно просит взамен? Нападения по заказу и кто учит белорусов свободе? Прибалтийское самоубийство.Смотрите в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все