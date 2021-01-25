К доковидному графику возвращаются медучреждения страны

В Беларуси число пациентов с коронавирусными пневмониями постепенно снижается. Так, за сутки в стране зарегистрировано чуть больше тысячи (1024) пациентов с COVID-19.



Работа по доковидному графику

Первый день в чистой зоне

Юлий Рубинштейн 28 лет работает во втором роддоме. Сегодня, наконец сняв защитный костюм, рассказывает, в чем или в ком сила отечественного здравоохранения. За два месяца здесь оказали помощь более чем 650 пациентам с пневмонией. И если надо, готовы повторить.

Медучреждения продолжают возвращаться к доковидному графику

Этим утром палаты и родильные залы 2-го роддома пополнили десятки женщин. Здесь очень ждут тот самый детский крик, по которому так соскучились. После масштабной уборки сегодня к плановому приему вернулись еще городская гинекологическая и 11-я больницы. В последней выделят 185 коек под реабилитацию. А это уже Республиканский центр медицинской реабилитации в Аксаковщине. Полностью чистым, ожидается, он станет 1 февраля.

Главный корпус, кстати, уже две недели принимает в привычном режиме. Реабилитацию проходят люди после операций на сосудах, инсульта. К сожалению, осложнения у многих случились именно после перенесенного COVID. Вадим Ржевусский тоже переболел. 3 недели в госпитале, потом, выписавшись, почувствовал онемение всей правой стороны. Месяц провел под наблюдением нейрохирургов. И вот теперь Аксаковщина.

Вадим Ржевусский, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

"Во-первых, гораздо лучше стала речь, улучшилась подвижность ноги. Я раньше фактически мог передвигаться только подволакивая ногу. Рука тоже в принципе восстанавливается".

Наталья Голубович, пациентка Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации: