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К доковидному графику возвращаются медучреждения страны
В Беларуси число пациентов с коронавирусными пневмониями постепенно снижается. Так, за сутки в стране зарегистрировано чуть больше тысячи (1024) пациентов с COVID-19.
Работа по доковидному графику
Первый день в чистой зоне
Юлий Рубинштейн 28 лет работает во втором роддоме. Сегодня, наконец сняв защитный костюм, рассказывает, в чем или в ком сила отечественного здравоохранения. За два месяца здесь оказали помощь более чем 650 пациентам с пневмонией. И если надо, готовы повторить.
Медучреждения продолжают возвращаться к доковидному графику
Этим утром палаты и родильные залы 2-го роддома пополнили десятки женщин. Здесь очень ждут тот самый детский крик, по которому так соскучились. После масштабной уборки сегодня к плановому приему вернулись еще городская гинекологическая и 11-я больницы. В последней выделят 185 коек под реабилитацию. А это уже Республиканский центр медицинской реабилитации в Аксаковщине. Полностью чистым, ожидается, он станет 1 февраля.
Главный корпус, кстати, уже две недели принимает в привычном режиме. Реабилитацию проходят люди после операций на сосудах, инсульта. К сожалению, осложнения у многих случились именно после перенесенного COVID. Вадим Ржевусский тоже переболел. 3 недели в госпитале, потом, выписавшись, почувствовал онемение всей правой стороны. Месяц провел под наблюдением нейрохирургов. И вот теперь Аксаковщина.
Вадим Ржевусский, пациент Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
"Во-первых, гораздо лучше стала речь, улучшилась подвижность ноги. Я раньше фактически мог передвигаться только подволакивая ногу. Рука тоже в принципе восстанавливается".
Наталья Голубович, пациентка Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:
"Я считаю, идеальный центр, условия отличные. Отношение к людям отличное. Медикам всем, и врачам, и медсестрам, просто большой поклон. Они лечат людей, помогают нам".
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