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К экспертам круглого стола присоединился первый секретарь ЦК компартии Украины Петр Симоненко

Отметим, что к нам присоединился эксперт из Украины. Первый секретарь ЦК компартии Петр Симоненко сейчас с рабочим визитом в Минске и согласился поговорить с нами о том, как проходят выборы, и призывает не повторять ошибки Украины.

Также приветствуем Наталью Якубицкую - члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (прямое включение).

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