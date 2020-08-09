К экспертам круглого стола присоединился первый секретарь ЦК компартии Украины Петр Симоненко

Отметим, что к нам присоединился эксперт из Украины. Первый секретарь ЦК компартии Петр Симоненко сейчас с рабочим визитом в Минске и согласился поговорить с нами о том, как проходят выборы, и призывает не повторять ошибки Украины.



Также приветствуем Наталью Якубицкую - члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (прямое включение).



