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К. Галецкая - обладательница Гран-при Международного фестиваля SANREMO JUNIOR - прибыла в Беларусь

Триумфальное возвращение с лучами итальянского солнца. Обладательница Гран-при детского конкурса в Сан Ремо Ксения Галецкая прибыла в Беларусь. Так громко в Национальном аэропорту Минск не встречали ни одного победителя международного песенного конкурса! Поздравить 14-летнюю исполнительницу приехали целые делегации, ее одноклассники из минской гимназии № 24 и воспитанники продюсерского центра "Спамаш".

Встреча в аэропорту стала только разогревом перед официальной частью. Высокие гости ожидали Ксению в полдень в ее музыкальном доме - продюсерском центре "Спамаш". Министр культуры зачитал поздравление от Президента.

11-й международный конкурс, несмотря на пандемию, собрал более двух десятков талантов. Юные вокалисты пели под аккомпанемент симфонического оркестра из Италии на сцене, где начинали свою карьеру Адриано Челентано и Эрос Рамазотти. Для Ксюши - победа не первая в карьере. В ее портфолио - Гран-при детского "Славянского базара" и стипендия Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

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