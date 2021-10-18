3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
К. Галецкая - обладательница Гран-при Международного фестиваля SANREMO JUNIOR - прибыла в Беларусь
Триумфальное возвращение с лучами итальянского солнца. Обладательница Гран-при детского конкурса в Сан Ремо Ксения Галецкая прибыла в Беларусь. Так громко в Национальном аэропорту Минск не встречали ни одного победителя международного песенного конкурса! Поздравить 14-летнюю исполнительницу приехали целые делегации, ее одноклассники из минской гимназии № 24 и воспитанники продюсерского центра "Спамаш".
Встреча в аэропорту стала только разогревом перед официальной частью. Высокие гости ожидали Ксению в полдень в ее музыкальном доме - продюсерском центре "Спамаш". Министр культуры зачитал поздравление от Президента.
11-й международный конкурс, несмотря на пандемию, собрал более двух десятков талантов. Юные вокалисты пели под аккомпанемент симфонического оркестра из Италии на сцене, где начинали свою карьеру Адриано Челентано и Эрос Рамазотти. Для Ксюши - победа не первая в карьере. В ее портфолио - Гран-при детского "Славянского базара" и стипендия Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов