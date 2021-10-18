К. Галецкая - обладательница Гран-при Международного фестиваля SANREMO JUNIOR - прибыла в Беларусь

Триумфальное возвращение с лучами итальянского солнца. Обладательница Гран-при детского конкурса в Сан Ремо Ксения Галецкая прибыла в Беларусь. Так громко в Национальном аэропорту Минск не встречали ни одного победителя международного песенного конкурса! Поздравить 14-летнюю исполнительницу приехали целые делегации, ее одноклассники из минской гимназии № 24 и воспитанники продюсерского центра "Спамаш".

Встреча в аэропорту стала только разогревом перед официальной частью. Высокие гости ожидали Ксению в полдень в ее музыкальном доме - продюсерском центре "Спамаш". Министр культуры зачитал поздравление от Президента.

