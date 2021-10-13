ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К. Галецкая представляет Беларусь на конкурсе Sanremo Junior

Славится Беларусь и своими талантами. Наш голос звучит на конкурсе в Сан-Ремо! Несмотря на ковидные ограничения и, казалось бы, закрытые границы, престижному международному фестивалю Sanremo Junior быть! Беларусь представляет Ксения Галецкая -обладательница Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск-2019". В эти минуты идет первая репетиция юных исполнителей с симфоническим оркестром на сцене концертного зала ARISTON, где начинали свою карьеру - Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и другие.

Уже завтра будет конкурсный день, я немножко волнуюсь, потому что понимаю, насколько это престижно, представлять нашу страну на таком почетном конкурсе, как Sanremo Junior, и я постараюсь максимально передать свою энергетику, все свои эмоции зрителям и круто спеть.
Ксения Галецкая, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе сольных исполнителей Sanremo Junior

Национальные отборы в этом году проходили онлайн. В финале наша вокалистка представлена в самой старшей категории, и у нее 14 соперников. Выступление у Ксении уже завтра, а награждение участников состоится в субботу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все