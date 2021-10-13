К. Галецкая представляет Беларусь на конкурсе Sanremo Junior

Уже завтра будет конкурсный день, я немножко волнуюсь, потому что понимаю, насколько это престижно, представлять нашу страну на таком почетном конкурсе, как Sanremo Junior, и я постараюсь максимально передать свою энергетику, все свои эмоции зрителям и круто спеть.

Ксения Галецкая, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе сольных исполнителей Sanremo Junior