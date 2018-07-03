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К главной праздничной площадке прибывают гости и жители столицы

Тем временем к главной праздничной площадке, где совсем скоро начнется военный парад, прибывают гости и жители столицы.

Зрители увидят поистине яркое зрелище.

В непосредственной близости к участникам парада и колоннам военной техники находится и наша коллега Светлана Лукьянюк. Она выходит на связь со студией (прямое включение). 

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