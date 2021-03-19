"10 дней ада" - к годовщине освобождения лагеря смерти Озаричи "Беларусь 1" покажет документальный фильм

19 марта 1944 года Красной армией был освобожден лагерь смерти Озаричи. Он существовал всего 10 дней. Войска вермахта создали его по личному распоряжению Гитлера на переднем крае обороны как заслон от наступающих частей советских войск. На лесных болотах под открытым небом находились 50 тысяч человек: старики, женщины и дети. Они стали бактериологическим оружием, чтобы болезнь перекинулась на солдат Рокоссовского. Таким образом наступление советских войск будет остановлено. Как выживали люди без еды, воды и тепла? Когда за разжигание костра убивали. Сегодня в 17:30 в эфире телеканала "Беларусь 1" смотрите документальный фильм Агентства теленовостей "10 дней ада".