Суверенитет и независимость - это то, что нам принадлежит по праву. Это право завоевало поколение победителей. К сожалению, и на наше поколение выпали испытания. Обстановка в мире неспокойная, оружием бряцают прямо у нашего порога. Украина, Польша, Литва готовят штурмовые отряды с бчб-шевронами.

К нашим границам прибывает все больше военной техники.

Военные, пограничники, спецслужбы держат ситуацию на контроле. Однако усиливается и информационное давление. Приграничный расклад - в рубрике Екатерины Тихомировой.

Одна мысль посетила буквально на прошлой неделе. Выпускники, лето, улыбки, селфи... Разве может кто-то хотеть, чтобы в одночасье это сломалось? Мысль наивная, согласна. В это время на полигонах Украины, Польши и Литвы идут обучения боевиков. Подготовка к штурму в сельской и городской местности. Инструкторы - из НАТО.

На линии границ - Юг и Запад - обстановка напряженная. Часть своих подразделений сосредотачивает Украина.





С другой стороны - Польша, ее войска, танковые дивизии - танки, это, кстати, не оборонительное оружие, а наступательное. Прибывает в Польшу и американская техника, плюс, конечно, живая сила. На базахКельноиГраево, где сейчас находится 16-я механизированная дивизия армии Польши, подразделения оснащают наиболее современным вооружением.

Литва. Как сообщает автор видео, подкрепление американских войск прибывает к литовско-белорусской границе. Там ведь скоро саммит НАТО. Переброшены также и военнослужащие США штата Арканзас.

Ситуация прямо скажем провокационная, когда на границе по ту сторону бряцают оружием - наступательным.

В Литве заявили о создании так называемых партизанских групп, что тоже не может не настораживать. Если помнить историю, эти отряды с легкостью могут переоформиться в так называемые народно-освободительные, ввиду малочисленности боевиков с белорусскими паспортами.

В последние недели в западном медиапространстве активизировалась тема подготовки госпереворота. Появилась проплаченная реклама с призывами раскачать ситуацию внутри Беларуси. Когда мы сегодня в современных военно-политических условиях говорим о том, что Запад готовит почву к новому Беломайдану, это уже не площа. Условия игры поменялись, и речь идет именно о военно-силовом захвате страны военной хунтой из-за кордона или хотя бы попытке. А это значит кровь, жертвы среди мирного населения.





Подготовка боевиков осуществляется на базе спецподразделений и вооруженных формирований: в Польше - это "Гром", в Литве - Союз стрелков. Это уже заявление от наших спецслужб.

На Украине боевики подчиняются СБУ и подразделениям военной разведки. Одни обстреливаются на полигонах. Другие, по заявлению самих боевиков с белорусскими паспортами, тренировались на вылазке в Россию - Белгородскую область, речь о группе "Террор".

К чему их готовят? К белгородскому сценарию? В начале этой неделе в так называемом Белорусском доме в Варшаве (в так называемом хотя бы по тому, что как модератор, так и эксперты говорили исключительно на польском), а обсуждали тему, а что если реализовать в Беларуси белгородский сценарий. То есть с заходом диверсионных групп.





И здесь мы все смотрим на полк Калиновского. На Украине небольшое количество белорусских военных, но это патриоты, опытные люди, и мы видим белгородский сценарий.

Белгородский сценарий. Заброс группы боевиков с оружием и техникой под видом освободителей Беларуси. В Белгород из Украины так заходили террористы ДРГ с российскими паспортами (но среди них, как позже выяснилось, были и украинцы, и поляки). Задача белорусских боевиков - посеять панику среди местного населения, а затем попытаться совершить госпереворот.





Насколько это реалистично возможно, к сожалению, я считаю, что и реалистично, и возможно. Вторжение боевиков на территорию Беларуси - это реальный сценарий, к которому нужно готовиться по той причине, что он идеально укладывается в логику прокси-войны, которую Запад ведет против России, и которую, соответственно, он готов вести против Беларуси, как ее военной союзницы. Что такое прокси-война? Это война чужими руками, в которой Запад открещивается от своего участия в войне, говорит о том, что страны блока НАТО - это мирные страны мирного блока, они ни в каких войнах не участвуют, но они поддерживают Украину, поставляя ей оружие на войну с Россией. Логика такая же, как у заказчика наемного убийства, который оплатил работу киллера, дал ему пистолет, но убийцей себя считать отказываюсь, потому что выстрелил не он. Александр Носович, политолог, главный редактор RuBaltic.ru

Запад вкладывает немало сил и средств не только в раскачку ситуации внутри, но и подготовку штурмового подразделения. Это те, кого учат натовские инструкторы, как зайти в деревню и ее штурмовать.