К границам Беларуси стягивают войска - о новых трендах добрососедства в проекте "Диспозиция"

Давление на Беларусь со стороны западных стран все больше напоминает подготовку к военным действиям. Причины роста напряженности для Брюсселя и Вашингтона не важны. В цене сейчас громогласные заявления и (что хуже) стягивание войск к границам Беларуси. О новых трендах добрососедства в проекте "Диспозиция".

В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. А все-таки Польша нынче на коне. Так оседлала кризис с беженцами, что, пожалуй, вновь вышла на первое место по противостоянию Беларуси и России. Всадник, правда, без головы. Потому и бег шальной. Тут как тут и конфуз. На днях так расстарались, что при форсировании водной преграды спецы 9 бригады едва не утопили танк. А потом для его эвакуации использовали все, что только имеется в соединении. И чуть было не сорвали бодрый марш.

И тут интересно - зачем такая поспешность? А в том дело, что Варшава практически завершает создание ударной группировки у наших рубежей. Прямо сейчас сразу 4 соединения проводят неподалеку учения. Это уже упомянутые "двоечники" - 9 танковая бригада, еще 1-я танковая, 19 механизированная и 21 горно-пехотная. Естественно, отрабатываются наступательные действия. Это ж польское войско. Беженцев все меньше - танков все больше.

Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих. При этом нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности. Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Беларуси

Кстати, тылы у Варшавы не пустеют. Британия перебрасывает через Ла-Манш сотни единиц техники в Германию. А что… Вдруг поляки танки утопят, а белорусы на Берлин попрут?

Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь в сухопутной части континента. Командующий сухопутными войсками Британии Ральф Вуддисс

А если совсем худо Западу станет, помогут эстонцы. Таллин решил отправить на польско-белорусскую границу 60 военнослужащих. Общественность, правда, о подвигах соотечественников не узнает. СМИ не допущены к работе. И вот тут эстонцы по оригинальности обошли всех своих коллег. Раскрыли военную тайну.

Одной из причин, почему прессу держат подальше, состоит в том, что она непреднамеренно играет роль разведывательного элемента для другой стороны. Все, что мы видим по открытому телевидению, противная сторона умеет очень хорошо использовать. Мартин Херем, командующий силами обороны Эстонии