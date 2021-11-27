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К границам Беларуси стягивают войска - о новых трендах добрососедства в проекте "Диспозиция"
Давление на Беларусь со стороны западных стран все больше напоминает подготовку к военным действиям. Причины роста напряженности для Брюсселя и Вашингтона не важны. В цене сейчас громогласные заявления и (что хуже) стягивание войск к границам Беларуси. О новых трендах добрососедства в проекте "Диспозиция".
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. А все-таки Польша нынче на коне. Так оседлала кризис с беженцами, что, пожалуй, вновь вышла на первое место по противостоянию Беларуси и России. Всадник, правда, без головы. Потому и бег шальной. Тут как тут и конфуз. На днях так расстарались, что при форсировании водной преграды спецы 9 бригады едва не утопили танк. А потом для его эвакуации использовали все, что только имеется в соединении. И чуть было не сорвали бодрый марш.
И тут интересно - зачем такая поспешность? А в том дело, что Варшава практически завершает создание ударной группировки у наших рубежей. Прямо сейчас сразу 4 соединения проводят неподалеку учения. Это уже упомянутые "двоечники" - 9 танковая бригада, еще 1-я танковая, 19 механизированная и 21 горно-пехотная. Естественно, отрабатываются наступательные действия. Это ж польское войско. Беженцев все меньше - танков все больше.
Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих. При этом нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности.
Кстати, тылы у Варшавы не пустеют. Британия перебрасывает через Ла-Манш сотни единиц техники в Германию. А что… Вдруг поляки танки утопят, а белорусы на Берлин попрут?
Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь в сухопутной части континента.
А если совсем худо Западу станет, помогут эстонцы. Таллин решил отправить на польско-белорусскую границу 60 военнослужащих. Общественность, правда, о подвигах соотечественников не узнает. СМИ не допущены к работе. И вот тут эстонцы по оригинальности обошли всех своих коллег. Раскрыли военную тайну.
Одной из причин, почему прессу держат подальше, состоит в том, что она непреднамеренно играет роль разведывательного элемента для другой стороны. Все, что мы видим по открытому телевидению, противная сторона умеет очень хорошо использовать.
Что ж, маховик войны раскручивается. Судя по западным медиа, мы вот-вот обрушимся на Европу. Хотя сама же Европа столь старательно повесила ружье на рукотворную стену между нами, что… Что им все тяжелее удержаться от выстрела.
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