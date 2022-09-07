К гражданско-патриотическому марафону "Единый" подключаются все больше городов северного региона страны

Мы ценим наших героев, которые добыли нам победу, которые отстроили нашу страну, которые построили наш город Новополоцк. Мы ценим настоящее. Сейчас есть очень много поводов для гордости за свою страну. У нас прекрасное образование, высокие достижения в спорте и экономике.

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома