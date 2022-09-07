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К гражданско-патриотическому марафону "Единый" подключаются все больше городов северного региона страны
Проект приурочен ко Дню народного единства. 17 сентября в Витебск доставят государственный флаг и рушники из всех районов севера страны. Из Полоцка в Новополоцк передачу осуществили по водной глади Западной Двины. К инициативе подключилось огромное количество молодежи из городов-соседей, спортсмены. Государственный флаг пронесли по главной улице Новополоцка и доставили к мемориальному комплексу "Первая палатка". Участники марафона возложили цветы к плитам с именами первостроителей.
Мы ценим наших героев, которые добыли нам победу, которые отстроили нашу страну, которые построили наш город Новополоцк. Мы ценим настоящее. Сейчас есть очень много поводов для гордости за свою страну. У нас прекрасное образование, высокие достижения в спорте и экономике.
Для нас радость поучаствовать в этой акции, которая объединяет районы нашей области. И мы с гордостью говорим, что это флаг нашего государства, что мы едины.
В Верхнедвинском районе участники марафона сделали остановку в деревне Волынцы, у памятника воинам-освободителям состоялся митинг. Память павших героев почтили минутой молчания.
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