К каким последствиям для организма приводит употребление синтетических наркотиков? Ответ на этот вопрос дал заведующий психоневрологическим диспансером УЗ "Солигорская центральная районная больница" Александр Будяков, пишет БелТА.



Отвечая на вопрос, насколько остро стоит проблема оборота и употребления наркотиков в Солигорске, Александр Будяков отметил, что лет десять назад в диспансере под наблюдением было около 1 тыс. человек. "В основном они употребляли производные морфина: мак, героин, метадон. На 120 тыс. населения Солигорска это 1 % жителей. В 2021-2022 годах у нас под наблюдением находилось около 370 человек", - сказал он.



Что касается нынешних синтетических наркотиков, добавил заведующий, они не вызывают состояния физической отмены. "Вместе с тем они оказывают колоссальные последствия на головной мозг и сердечно-сосудистую систему. Употребление синтетических психостимуляторов приводит к развитию так называемого параноидного синдрома. Грубо говоря, это излишняя подозрительность", - отметил Александр Будяков.



По его словам, процент ремиссии среди таких пациентов неплох. "Надежду абсолютно не нужно терять. Сейчас набирает обороты реабилитация наркозависимых. В Минской области на базе Минского областного клинического центра работает специализированный центр по реабилитации наркозависимых, и работает достаточно неплохо. Главное, чтобы у человека было желание получить помощь. Он не должен закрывать двери, когда ему ее предлагают", - заключил Александр Будяков.