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К холодам готовятся обитатели Минского зоопарка

Экзотические животные возвращаются из летних вольеров в теплые помещения. Они оборудованы обогревателями и инфракрасными лампами. У животных, которые не собираются переезжать, также заметны изменения. Зоотехники проверяют их домики на наличие щелей, утепляют жилье сухими листьями. А некоторые птицы в открытых вольерах пробудут до первых морозов. Затем их переселят в закрытые помещения до весны.

Также изменился и рацион животных. Кроме растительной пищи и мяса, теперь им дают хлеб и более калорийные каши. А чтобы укрепить иммунитет, обитатели Минского зоопарка ежедневно получают витамины - арбузы, яблоки, тыквы, виноград и другие продукты.

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