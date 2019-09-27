К холодам готовятся обитатели Минского зоопарка

Экзотические животные возвращаются из летних вольеров в теплые помещения. Они оборудованы обогревателями и инфракрасными лампами. У животных, которые не собираются переезжать, также заметны изменения. Зоотехники проверяют их домики на наличие щелей, утепляют жилье сухими листьями. А некоторые птицы в открытых вольерах пробудут до первых морозов. Затем их переселят в закрытые помещения до весны.



Также изменился и рацион животных. Кроме растительной пищи и мяса, теперь им дают хлеб и более калорийные каши. А чтобы укрепить иммунитет, обитатели Минского зоопарка ежедневно получают витамины - арбузы, яблоки, тыквы, виноград и другие продукты.