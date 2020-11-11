К. Коктыш: Демократические стандарты выборов в США потерпели крах

"Мертвые души", вбросы бюллетеней, несовершенство нового закона о голосовании по почте. Выборы президента - 2020 в США бьют рекорды по количеству фальсификаций.

Тем не менее американские и европейские СМИ объявляют их честными и прозрачными, что ярко демонстрирует крах стандартов американской демократии. Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.