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К. Коктыш: Призывы к забастовкам не получили поддержку у белорусов

Забастовки - это не конструктивный метод борьбы, а попытки оппозиции закрепиться в политическом поле. И, как показало время, такой способ протеста доказал свою неэффективность и получил в ответ только неблагодарность белорусского общества. Таким мнением с нашим телеканалом поделился доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

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