К концу 2023 года в Беларуси будет отремонтировано 3 тыс. км дорог

Госпрограмма "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы будет полностью выполнена, а где-то и с возможным опережением, отметили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Для ремонта дорог в этом году была увеличена сумма с 900 млн до 1,4 млрд рублей. Средства выделены на ремонт и реконструкцию. К концу года будет сделано 3 тыс. км дорог общего пользования, 1 300 из которых - республиканского, и 1 700 км - местного значения.