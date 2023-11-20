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К концу 2023 года в Беларуси будет отремонтировано 3 тыс. км дорог

Госпрограмма "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы будет полностью выполнена, а где-то и с возможным опережением, отметили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Для ремонта дорог в этом году была увеличена сумма с 900 млн до 1,4 млрд рублей. Средства выделены на ремонт и реконструкцию. К концу года будет сделано 3 тыс. км дорог общего пользования, 1 300 из которых - республиканского, и 1 700 км - местного значения.

Последние годы активно производится реконструкция дорог с использованием цементобетонного покрытия. Технология строительства проста и на выходе долговечна. Порядка 180 км дорог реконструировано с использованием этого материала. К концу года запланировано реконструировать более 4 тыс. погонных метров мостов, а это почти 120 сооружений.

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