В Минске к концу 2024 года планируется открыть три новые станции метро. Об этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев рассказалжурналистам на площади Победы в столице, где прошла торжественная церемония возложения цветов к 50-летию присвоения Минску звания "город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", сообщает БЕЛТА .



"К концу года планируем открыть три новые станции", - так Владимир Кухарев прокомментировал ход строительства Зеленолужской линии столичного метрополитена.



Как сообщалось, в Минске ведутся работы по продлению зеленой ветки подземки. Новые станции - "Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец" - находятся в высокой степени готовности. Также возводится электродепо "Слуцкое".

