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К концу августа - началу сентября в Беларуси ожидается подъем заболеваемости COVID-19

Что касается эпидобстановки в Беларуси, то медики ожидают подъема заболеваемости коронавирусом к концу августа - началу сентября. Сейчас COVID в стране не ушел, но количество заболевших значительно снизилось. Все же расслабляться не стоит. Есть пациенты, которые болеют, находятся в стационаре, в реанимации, интенсивной терапии и получают кислород. Поэтому медики рекомендуют сделать вакцину. Это поможет снизить не только развитие тяжелых случаев.

Для создания минимальной иммунной прослойки необходимо вакцинировать не менее 70 % населения первым курсом. Бустерную вакцинацию должны пройти не менее 90 %.

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