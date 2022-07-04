К концу августа - началу сентября в Беларуси ожидается подъем заболеваемости COVID-19

Что касается эпидобстановки в Беларуси, то медики ожидают подъема заболеваемости коронавирусом к концу августа - началу сентября. Сейчас COVID в стране не ушел, но количество заболевших значительно снизилось. Все же расслабляться не стоит. Есть пациенты, которые болеют, находятся в стационаре, в реанимации, интенсивной терапии и получают кислород. Поэтому медики рекомендуют сделать вакцину. Это поможет снизить не только развитие тяжелых случаев.