К концу года "Белоруснефть" увеличит количество зарядных станций для электромобилей до 700

Сегодня зарядная сеть в Беларуси соответствует тем запросам, которые есть со стороны электротранспорта. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" заявил заместитель гендиректора по строительству и общим вопросам ПО "Белоруснефть" Андрей Котик.

Более того, сказал он, сегодня эта сеть развивается опережающими темпами. "Сейчас у нас 660 зарядных станций по всей стране. До конца года будем доустанавливать, их будет около 700", - рассказал представитель "Белоруснефти". - В том числе мы развиваем и новые технологии. Понимаем, что перспектива за супербыстрыми зарядными комплексами, которые позволяют заряжать электромобиль буквально за 15-20 минут".

Это сегодня тема номер один у автопроизводителей, отметил Андрей Котик. То есть каждый новый электромобиль, который сегодня выходит в серийное производство, имеет мощность заряда не ниже 150 кВт.

Что такое 150 кВт? Это когда за 20-30 минут зарядки электромобиля вы получаете около 300 км пробега.

С точки зрения достаточности зарядных станций и их уровня Беларусь лидирует на постсоветском пространстве. "В этом году мы заняли первое место на евразийском конкурсе в направлении "экологический транспорт". Нас оценивали по очень многим аспектам и все согласились, что Беларусь лидер в этом направлении", - подытожил Андрей Котик.

За два последних года доля электрокаров на мировом рынке увеличилась на 10 процентных пунктов и составила 14 %. По предварительным оценкам, в 2023 году самым продаваемым автомобилем в мире стал электрический.