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К концу недели в Беларуси ожидается до плюс 8 градусов

Переменчивой погода будет в последнюю неделю уходящего года. По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в начале недели будет соответствовать норме, а к концу - на 2-6 градусов ее превысит. В дневные часы - до 8 тепла.

Из-за гололедицы на дорогах и влажного покрытия автолюбителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными.

Фото:pixabay.com

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