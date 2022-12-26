К концу недели в Беларуси ожидается до плюс 8 градусов

Переменчивой погода будет в последнюю неделю уходящего года. По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в начале недели будет соответствовать норме, а к концу - на 2-6 градусов ее превысит. В дневные часы - до 8 тепла.