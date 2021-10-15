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К. Косачев: Союзное государство - самый продвинутый интеграционный проект на пространстве СНГ
Отдельно еще раз выделим тезис нашего Президента о том, что "опыт Союзного государства вновь может выступить локомотивом интеграционных процессов".
Эти слова сегодня активно обсуждают в экспертном сообществе. Российские политики считают эту модель по-хорошему образцовой. И присмотреться к ней следовало бы участникам многих иных интеграционных объединений.
Союзное государство, без сомнения, это самый продвинутый интеграционный проект на пространстве СНГ. Успешность этого проекта объясняется тем, что он реально реализуется на равных. Тут нет ведущих и ведомых, старших и младших, крупных и некрупных. Это всегда было принципиальной позицией российской стороны, а также и белорусской стороны. Это дает свои конкретные результаты. Мне кажется, что эта модель, как правильно заметил А.Г. Лукашенко, могла бы служить образцом для подражания и для других интеграционных структур на постсоветском пространстве.
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