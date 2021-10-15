К. Косачев: Союзное государство - самый продвинутый интеграционный проект на пространстве СНГ

Союзное государство, без сомнения, это самый продвинутый интеграционный проект на пространстве СНГ. Успешность этого проекта объясняется тем, что он реально реализуется на равных. Тут нет ведущих и ведомых, старших и младших, крупных и некрупных. Это всегда было принципиальной позицией российской стороны, а также и белорусской стороны. Это дает свои конкретные результаты. Мне кажется, что эта модель, как правильно заметил А.Г. Лукашенко, могла бы служить образцом для подражания и для других интеграционных структур на постсоветском пространстве.

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России