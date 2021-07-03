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К Кургану Славы идут тысячи белорусов со всех уголков нашей страны

Сегодня, спустя 80 лет после страшных событий, нам, белорусам, снова приходится отстаивать свою независимость. Впрочем, как и тогда, наша сила - в единстве.

С такими мыслями к Кургану Славы сегодня идут тысячи белорусов целыми семьями, коллективами из Минска, Мозыря, Марьиной Горки - всех уголков нашей страны.

Несмотря на точто официальная часть церемонии у Кургана Славы завершилась, насыщенная программа празднований здесь продлится весь день.


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