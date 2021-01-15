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К. Курылев: Позиция Украины по Беларуси навязана извне

Выстраивая отношения с Украиной, нужно учитывать, что ее внешняя политика давно не является независимой. Таким мнением с нашим телеканалом поделился директор российского Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев.

По словам эксперта, присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение, продиктованное извне, которое в очередной раз показывает непоследовательность украинской политики.

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