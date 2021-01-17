К. Курылев: Президентство Трампа - это ложка дегтя в огромной бочке меда американской демократии

Наш регион - это один из ключевых, если не самый ключевой регион с точки зрения геополитики - Евразия. Кто бы ни был там у власти, он не может позволить себе игнорировать этот регион, и уже не только с учетом того, что здесь Россия может что-то предпринять, еще стоит учитывать китайский фактор. Поэтому я совсем не уверен, что они дадут спокойно региону развиваться, будут использовать, как и ранее, возможности по дестабилизации ситуации, особенно в Украине, с учетом тех связей Байдена с Украиной".