К. Лебедева стала свидетелем того, как мигранты выживают при такой погоде

Ситуация не оставляет равнодушным никого. Людям приходится буквально выживать на открытой местности, а колючая проволока лишь дополняет ужасающую картину, словно из концлагеря. Еще один корреспондент"Беларусь 1" на месте событий поражается, как мигрантыбуквально выживают при такой погоде (видео).