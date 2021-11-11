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К. Лебедева стала свидетелем того, как мигранты выживают при такой погоде

Ситуация не оставляет равнодушным никого. Людям приходится буквально выживать на открытой местности, а колючая проволока лишь дополняет ужасающую картину, словно из концлагеря. Еще один корреспондент"Беларусь 1" на месте событий поражается, как мигрантыбуквально выживают при такой погоде (видео).

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