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К. Лебедева о том, что в эти минуты происходит во временном центре для беженцев

"Беларусь 1" вновь перемещается квременному центру для беженцев. Здесь работает Ксения Лебедева. Все подробности - в видео.

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