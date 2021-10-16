К. Лебедева в авторской рубрике о мнительности и навязчивых идеях евродепутатов

Народное единство - это сила Беларуси. Но многих это раздражает. Так, евродепутаты все не могут наиграться - ищут врага, хотя сами являются врагами государств, которые они представляют в интеграционном блоке. Вместо того чтобы рассмотреть бельмо в собственном глазу, суют палки в колеса в работу нашей страны.

Даже мигрантов, которых так звали к себе, объявили официально людьми второго сорта и будут выдворять со своей территории. Ксения Лебедева в авторской рубрике расскажет о своем взгляде на события этой недели.

Беларусь для евродепутатов - как навязчивая идея, беглые предлагают белорусам голодать, а Латушко помнит лишь про свое уголовное дело, но не тех, кто с ним сядет в соседние камеры. Здравствуйте, с вами Ксения Лебедева и моя авторская рубрика, расскажу свой взгляд на события недели.

Евродепутатам до всего есть дело, кроме как до проблем под своим носом - вот у них протесты антипрививочников, а вот люди выходят из-за локдауна, благодаря которому прошли жесткие сокращения, части европейцев теперь просто не за что купить хлеб. И это не фигура речи - это реалии Евросоюза.

Но тема Беларуси для ЕС - как навязчивая идея: спустя год все, что придумали, объединили в свежую резолюцию. Дошло до того, что на полном серьезе говорят, что "белорусский режим использует COVID как биооружие" и "отказавшись от сотрудничества с ЕС, наводнит Евросоюз мигрантами, наркотиками и даже радиоактивными отходами". Маразм крепчает. При этом на конференции в Нюрнберге беглые, поговорив о своих больных местах, выдают вот такие перлы.













Кто пишет такие речи? Поверьте, не те, кто их читает. И в райтерах числятся, в том числе, и те, кто заварил кашу. Я про так называемых лидеров беглых, но они-то голодать не торопятся. Чего стоят только истории про безумный шопинг девушки Эдуарда Бабарико. Вот кто ни в чем себе не отказывает.

Но что ни день, сидя за кордоном, призывают к забастовкам на белорусских предприятиях, хотя все адекватные люди (в том числе оппоненты власти) говорят, что забастовки - это бред. Это разрушение Беларуси. Хотя им-то здесь не жить.

И это не один какой-то безумец решил высказаться. Нет. Вот выпуск газеты "Народная воля" от 8 октября. Напомню, что издание не относится к государственным СМИ.

Авторы решили выяснить, так ли сильны на заводах и фабриках протестные настроения, как об этом говорят заграничные приживалки?

Замечу, это мнение председателя профсоюза радиоэлектронной промышленности и председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов - все, как любят оппоненты власти, люди никак не связаны с госсектором, но позицию высказывают созвучную. Так в чем правда?

И вот еще подтверждение того, что разводить демагогию - это не мешки ворочать. В эфире радиостанции "Вести FM" российский политолог Сергей Михеев рассказал, что белорусы из опилок, пыли и других отходов деревообработки производят топливные брикеты и пеллеты, которые пользуются бешеным спросом в Европе. В той самой Европе, которая вводит санкции, кричит о диктатуре и нелегитимности Лукашенко и вообще всячески пытается не иметь общих дел с Беларусью.













Нам в Беларуси все ясно. Вопрос: когда евродепутаты примут то, что их водят за нос? А иначе получается какая-то игра в кальмара - такая игра на выживание. Судя по ситуации в Евросоюзе, реальной, а не той, что показывают в их телевизорах, счет пока 3:0. Мы ведем. Беларусь на политическом поле лучше играет, чем на футбольном. Далее о том, кого Латушко подвел под монастырь.

Странно то, что некоторые персоны по-прежнему Павла Латушко называют послом.