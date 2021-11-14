ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К. Лебедева в студии "Главного эфира" о нескольких днях, проведенных в лагере беженцев

К обсуждению резонансной темы присоединяется Ксения Лебедева. Она провела несколько дней в лагере рядом с беженцами.

Все подробности - в видео.

Читайте и смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все