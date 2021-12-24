К марафону добра "Наши дети" присоединился Дворец Республики

Более 2 тысяч билетов в подарок юным белорусам. Новогоднее шоу покажут сразу в большом и малом залах. Впрочем, первые зимние мероприятия там стартовали накануне. Для зрителей не только сценарные перипетии, новые декорации и костюмы. Много технических ноу-хау, например, живой формат сказки.



Новогоднее зрелище не только в зрительном зале. Дворец Республики украсили новые фотозоны. Световую феерию там создают более 3 с половиной километров гирлянд. Кстати, зимние шоу в афише будут до 4 января.

