К марафону добрых дел "Наши дети" присоединились военные

Факультет внутренних войск организовал концерт для воспитанников детского городка Ленинского района Минска. Яркие номера и зажигательные песни создали новогоднее настроение для полусотни ребят. В конце вечера юным гостям вручили подарки. Это не только игрушки и конфеты, но и бытовая техника для детского дома. Но главное, говорят организаторы мероприятия, это, конечно же, забота, внимание и душевная атмосфера.