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К марафону добрых дел "Наши дети" присоединились военные

Факультет внутренних войск организовал концерт для воспитанников детского городка Ленинского района Минска. Яркие номера и зажигательные песни создали новогоднее настроение для полусотни ребят. В конце вечера юным гостям вручили подарки. Это не только игрушки и конфеты, но и бытовая техника для детского дома. Но главное, говорят организаторы мероприятия, это, конечно же, забота, внимание и душевная атмосфера.

Акция "Наши дети" стартовала в начале этой недели и продлится до 11 января. Подарки к праздникам получат более 15 000 детей по всей стране.

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