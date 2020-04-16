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К марафону "Вместе против вируса" присоединились активисты из населенного пункта Круглое
К марафону "Вместе против вируса" по оказанию помощи и оснащению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты присоединились активисты из населенного пункта Круглое. Волонтеры движения "Доброе сердце" Белорусского республиканского союза молодежи передали районной больнице партию многоразовых медицинских масок. Они изготовлены руками школьников во время каникул. Вместе с маскамимедработникам переданы и открытки со словами поддержки от местных жителей.
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