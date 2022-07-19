К масштабному обновлению мемориального комплекса "Хатынь" присоединилась молодежь из России

Ко Всебелорусской молодежной стройке присоединились ребята из России.

Напомним, в этом году Президент Беларуси своим указом такой статус присвоил объектам мемориального комплекса "Хатынь", где сейчас трудятся студенческие отряды из вузов Бреста и Гомеля. В помощь им члены молодежных парламентов из двадцати областей России. О совместной белорусско-российской работе по восстановлению нашей святыни договорились во время Форума регионов в Гродно.

Хочется не просто приехать на какую-то экскурсию, посмотреть (это все очень замечательно), именно хочется приложить какое-то малейшее усилие к реконструкции такого великого комплекса. Великая Отечественная война отразилась на каждой семье как в Беларуси, так и в России. И мы можем сделать лишь малую часть, сохранить память наших предков.

Отрадно, что и наши братья из России чувствуют свою причастность к этому, и молодежь считает для себя важным и нужным привнести свой вклад в укрепление как в прямом, так и в переносном смысле исторической памяти, которая у нас общая. И вот этот отряд является по сути первым волонтерским добровольным отрядом. Ребята из России также примут участие в укреплении в том числе часовни, благоустройстве кладбища деревень, а также в подготовке фундамента для дороги.