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К масштабному обновлению мемориального комплекса "Хатынь" присоединилась молодежь из России
Ко Всебелорусской молодежной стройке присоединились ребята из России.
Напомним, в этом году Президент Беларуси своим указом такой статус присвоил объектам мемориального комплекса "Хатынь", где сейчас трудятся студенческие отряды из вузов Бреста и Гомеля. В помощь им члены молодежных парламентов из двадцати областей России. О совместной белорусско-российской работе по восстановлению нашей святыни договорились во время Форума регионов в Гродно.
Хочется не просто приехать на какую-то экскурсию, посмотреть (это все очень замечательно), именно хочется приложить какое-то малейшее усилие к реконструкции такого великого комплекса. Великая Отечественная война отразилась на каждой семье как в Беларуси, так и в России. И мы можем сделать лишь малую часть, сохранить память наших предков.
Отрадно, что и наши братья из России чувствуют свою причастность к этому, и молодежь считает для себя важным и нужным привнести свой вклад в укрепление как в прямом, так и в переносном смысле исторической памяти, которая у нас общая. И вот этот отряд является по сути первым волонтерским добровольным отрядом. Ребята из России также примут участие в укреплении в том числе часовни, благоустройстве кладбища деревень, а также в подготовке фундамента для дороги.
В мемориалу "Вечный огонь" молодежь двух стран возложила цветы. Также представители России во время визита примут участие в заседании круглого стола, где обсудят вопросы развития взаимоотношений в области молодежной политики.
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