У мемориала в Боровлянах организовали памятный митинг и возложили цветы

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Встреча поколений прошла сегодня на Аллее славы в Боровлянах. Накануне праздника Великой Победы сотрудники лесного хозяйства организовали памятный митинг и возложили цветы к монументу погибшим воинам-освободителям Минского района. Школьники смогли побеседовать с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Защитники выступили с напутственным словом молодым людям, которым сегодня следует знать цену победы, сохранять мирное небо и передавать память через поколения.
Мы держим таблички с фамилиями людей, которые проживали в Минской области, в Минском районе, мы рассказываем об их жизни, где они воевали, что защищали. Это Казимир Шабан - летчик-штурмовик, проживал в Минской области и участвовал в Великой Отечественной войне.
Самое страшное - это война, самое страшное - голод. У нас сразу отняли детство, мы старичками стали сразу, чтобы детки знали, чтобы не забывали, какой ценой мы добились этой победы.
Огромная работа проводится по памяти погибших наших воинов, которые обеспечили нам мирное небо над головой. В этом году будет создано более 30 аллей на памятных захоронениях, братских могилах. Лесхозы чтут память, оказывают помощь ветеранам по доставке дров. Любые просьбы о помощи, наведение порядка также мы оказываем для наших ветеранов.
Сегодня за лесными хозяйствами Минской области закреплены две сотни памятников и братских могил времен Великой Отечественной войны. Сотрудники лесхозов регулярно благоустраивают мемориалы и обновляют смежные территории.