У мемориала в Боровлянах организовали памятный митинг и возложили цветы

Мы держим таблички с фамилиями людей, которые проживали в Минской области, в Минском районе, мы рассказываем об их жизни, где они воевали, что защищали. Это Казимир Шабан - летчик-штурмовик, проживал в Минской области и участвовал в Великой Отечественной войне.

Анастасия Жилич, ученица Боровлянской средней школы № 2