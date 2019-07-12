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К Международному дню тигра столичный зоопарк проводит творческий конкурс

Детский рисунок обменять на билет. К Международному дню тигра столичный зоопарк проводит творческий конкурс. До 23 июля детям во возрасте от 5 до 14 лет предлагают нарисовать тигра, а затем обменять рисунок на билет в зоопарк. Во время "полосатой" вечеринки 27 июля подведут итоги конкурса и наградят победителей. Также гостей ждут квесты и показательное кормление тигров.

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