Детский рисунок обменять на билет. К Международному дню тигра столичный зоопарк проводит творческий конкурс. До 23 июля детям во возрасте от 5 до 14 лет предлагают нарисовать тигра, а затем обменять рисунок на билет в зоопарк. Во время "полосатой" вечеринки 27 июля подведут итоги конкурса и наградят победителей. Также гостей ждут квесты и показательное кормление тигров.