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К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили памятный венок от посольства Беларуси
В Москве к Могиле Неизвестного Солдата сегодня от посольства Беларуси возложили памятный венок. Церемония посвящена Дню Независимости нашей страны. 3 июля 74 года назад в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Могила Неизвестного Солдата находится в Александровском саду у стен Кремля. Дипломаты, военачальники, парламентарии возложили цветы под музыку военного оркестра, который исполнил гимн Беларуси. Завершилась церемония прохождением роты почетного караула Преображенского полка.
Сегодня в посольстве Беларуси в Москве состоится торжественный прием. Среди гостей и ветераны, которые принимали участие в освобождении Беларуси.
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