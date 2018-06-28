К Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили памятный венок от посольства Беларуси

В Москве к Могиле Неизвестного Солдата сегодня от посольства Беларуси возложили памятный венок. Церемония посвящена Дню Независимости нашей страны. 3 июля 74 года назад в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Могила Неизвестного Солдата находится в Александровском саду у стен Кремля. Дипломаты, военачальники, парламентарии возложили цветы под музыку военного оркестра, который исполнил гимн Беларуси. Завершилась церемония прохождением роты почетного караула Преображенского полка.