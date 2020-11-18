ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К. Молчанов: Агрессия - это подтверждение собственного бессилия

Радикальные настроения некоторых протестующих - это уже, скорее, состояние безысходности, говорят эксперты. Как бы ни старались применять методичку революции на практике - все впустую.

О том, что агрессия - это подтверждение собственного бессилия. Такое мнение нам озвучил украинский политтехнолог Кирилл Молчанов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все