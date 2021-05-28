3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
К. Молчанов: Главная цель Запада - уничтожить экономику Беларуси
Все это больше напоминает четко спланированную провокацию. Ситуация с посадкой самолета - это однозначно повод, чтобы начать экономическую войну против Беларуси и России. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский политолог Кирилл Молчанов.
Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики:Не дожидаясь даже каких-то формальных процедур международно-юридических, они сразу огласили свой вердикт и начали раскручивать тему жестких санкций, начиная с санкций против авиакомпании "Белавиа"с запретами полетов и заканчивая заявлениями МИД Великобритании о том, что необходимо приостановить транзит газа через территорию Беларуси по трубопроводу "Ямал". Это еще раз показывает, что западный мир не столько переживает о судьбе Протасевича, сколько их интересует максимально удушить экономически Беларусь и разорвать транзитный поток с Россией и Китаем. Это еще удар по российскому экономическому присутствию в Европе. И самое интересное, что больше всего этого требуют страны, которые условно можно считать не столько европейскими, сколько проамериканскими.
"Та же Великобритания, Балтийские страны, та же Польша и так далее. Вся эта эпопея используется, как такой казус Бэйли, чтобы дать повод для войны, только не классической войны, а экономической", - добавилполитолог.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все