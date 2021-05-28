К. Молчанов: Главная цель Запада - уничтожить экономику Беларуси

Кирилл Молчанов, политолог, замдиректора Украинского института политики: Не дожидаясь даже каких-то формальных процедур международно-юридических, они сразу огласили свой вердикт и начали раскручивать тему жестких санкций, начиная с санкций против авиакомпании "Белавиа"с запретами полетов и заканчивая заявлениями МИД Великобритании о том, что необходимо приостановить транзит газа через территорию Беларуси по трубопроводу "Ямал". Это еще раз показывает, что западный мир не столько переживает о судьбе Протасевича, сколько их интересует максимально удушить экономически Беларусь и разорвать транзитный поток с Россией и Китаем. Это еще удар по российскому экономическому присутствию в Европе. И самое интересное, что больше всего этого требуют страны, которые условно можно считать не столько европейскими, сколько проамериканскими.