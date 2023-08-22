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К мониторингу цен и ассортимента школьных товаров подключился КГК Беларуси. Найдены первые нарушения
Как собрать и с чем отправить ребенка в школу, отслеживают Комитет госконтроля и МАРТ. Совместные рейдовые проверки торговых объектов показали: вопросы с качеством и ценой чаще возникают на школьных базарах, нежели в магазинах. Особое внимание ассортименту, наличию размеров. Да и в целом во время мониторинга контролируется соблюдение правил торговли, а также законодательства о ценообразовании. Нарушений по стране пока выявлено немного, все они пресекаются на местах. Юлия Алферова подключилась к очередному рейду.
Чем ближе к сентябрю, тем больше юных покупателей в примерочных. Спрос возрастает к выходным, но и в будни жилеты и "обманки" не залеживаются. Десятки позиций на будни и праздничную линейку.
Пока покупатели присматривают, где цена равна качеству, Комитет государственного контроля смотрит куда глубже. Задача для торговли едина: обеспечить широким ассортиментом, чтобы в сезон подготовки к новому учебному году не было дефицита и заоблачных цен. А когда речь идет об одежде для детей, конечно, много внимания составам, соответствие которых подтверждают сертификаты.
Все сведения должны быть представлены: производитель, состав сырья, где изготовлено, цена. Смотрим на все с точки зрения законодательства: правила торговли, закон о ценообразовании, технический регламент безопасности легкой промышленности.
КГК пресекает факты завышения цен на школьные товары
Но безоблачно не везде. Продавцы, которые пытаются нажиться на высоком спросе, все же находятся. Отличились в Могилеве: отсутствие ценников и завышение предельной торговой надбавки в два с половиной раза. Это вдобавок к отсутствию элементарных сведений для покупателя.
В Гомеле из девяти объектов торговли в пяти установлены нарушения требований технических регламентов по маркировке, на отдельных отсутствовала информация о составе сырья, установлены нарушения правил продажи товаров. Часть без ценников, завышение цен установлено в городе Могилеве: детские фуфайки продавали по ценам с завышением торговой надбавки.
Ценообразование на особом контроле и в МАРТ
Ценообразование на особом контроле и у Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Только за прошлую неделю проверили под 70 объектов, реализующих школьные товары. И тоже не обошлось без нарушений - в отношении пяти субъектов вынесены рекомендации по наведению порядка.
Для полного изучения картины в разрезе регионов сегодня Комитет госконтроля запустил прямую телефонную линию. И только в первые два часа работы поступило с десяток обращений. Кстати, людей меньше интересуют цены, а больше отсутствие нужного размера или цвета, который требует школа.
Обращения от граждан в КГК будут принимать до 24 августа включительно. Такая форма уже показала свою эффективность. Замечания, которые звучат во время телефонного звонка, изучают, на них реагируют. Пользуясь случаем, граждане озвучивают и сопутствующие школьной тематике вопросы.
Пожелания будут учтены. И рейдовые мероприятия продолжат вплоть до сентября, чтобы каждый родитель, отправляющий в школу первоклашку или будущего выпускника, смог найти одежду, обувь или канцелярию, которые в первую очередь будут удобны для ученика и без тяжелого груза для семейного бюджета.
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