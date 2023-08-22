К мониторингу цен и ассортимента школьных товаров подключился КГК Беларуси. Найдены первые нарушения

Как собрать и с чем отправить ребенка в школу, отслеживают Комитет госконтроля и МАРТ. Совместные рейдовые проверки торговых объектов показали: вопросы с качеством и ценой чаще возникают на школьных базарах, нежели в магазинах. Особое внимание ассортименту, наличию размеров. Да и в целом во время мониторинга контролируется соблюдение правил торговли, а также законодательства о ценообразовании. Нарушений по стране пока выявлено немного, все они пресекаются на местах. Юлия Алферова подключилась к очередному рейду.

Чем ближе к сентябрю, тем больше юных покупателей в примерочных. Спрос возрастает к выходным, но и в будни жилеты и "обманки" не залеживаются. Десятки позиций на будни и праздничную линейку.





Пока покупатели присматривают, где цена равна качеству, Комитет государственного контроля смотрит куда глубже. Задача для торговли едина: обеспечить широким ассортиментом, чтобы в сезон подготовки к новому учебному году не было дефицита и заоблачных цен. А когда речь идет об одежде для детей, конечно, много внимания составам, соответствие которых подтверждают сертификаты.

Все сведения должны быть представлены: производитель, состав сырья, где изготовлено, цена. Смотрим на все с точки зрения законодательства: правила торговли, закон о ценообразовании, технический регламент безопасности легкой промышленности. Ольга Провоторова, государственный инспектор сектора контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси

КГК пресекает факты завышения цен на школьные товары

Но безоблачно не везде. Продавцы, которые пытаются нажиться на высоком спросе, все же находятся. Отличились в Могилеве: отсутствие ценников и завышение предельной торговой надбавки в два с половиной раза. Это вдобавок к отсутствию элементарных сведений для покупателя.







В Гомеле из девяти объектов торговли в пяти установлены нарушения требований технических регламентов по маркировке, на отдельных отсутствовала информация о составе сырья, установлены нарушения правил продажи товаров. Часть без ценников, завышение цен установлено в городе Могилеве: детские фуфайки продавали по ценам с завышением торговой надбавки. Галина Вежель, начальник отдела контроля за работой организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг КГК Беларуси

Ценообразование на особом контроле и в МАРТ

Ценообразование на особом контроле и у Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Только за прошлую неделю проверили под 70 объектов, реализующих школьные товары. И тоже не обошлось без нарушений - в отношении пяти субъектов вынесены рекомендации по наведению порядка.





Для полного изучения картины в разрезе регионов сегодня Комитет госконтроля запустил прямую телефонную линию. И только в первые два часа работы поступило с десяток обращений. Кстати, людей меньше интересуют цены, а больше отсутствие нужного размера или цвета, который требует школа.

Обращения от граждан в КГК будут принимать до 24 августа включительно. Такая форма уже показала свою эффективность. Замечания, которые звучат во время телефонного звонка, изучают, на них реагируют. Пользуясь случаем, граждане озвучивают и сопутствующие школьной тематике вопросы.