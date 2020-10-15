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К мониторингу цен во всех регионах подключились и сенаторы
План работы, а также перечень товаров, стоимость которых постоянно в поле зрения, сегодня обсудили онлайн на заседании профильной комиссии. Работать будут с тесной связке с МАРТ, Комитетом госконтроля, профсоюзами и Белстатом, чтобы вместе анализировать собранные данные. Вопросы ценообразования на контроле и президента, и правительства. Всем органам госуправления поручено контролировать динамику изменения цен на те или иные продукты, чтобы не допускать необоснованных счачков и дефицита.
Особое внимание ежедневным товарам потребительской корзины, а также антисептикам и маскам, на которые увеличивается спрос. Каждый месяц вся собранная информация будет обобщаться.
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