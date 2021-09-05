К началу учебного года белорусские спасатели организовали учебные чрезвычайные ситуации для школьников

Правила эвакуации, оказание первой помощи, отработка рассылки СМС. К началу учебного года спасатели организовали учебные чрезвычайные ситуации для школьников. В Молодечно развернулась целая интерактивная площадка, посвященная единому дню безопасности. Тренажеры, интерактивные игры и квесты виртуальной реальности для детей и их родителей.

Сотрудники аварийных служб организовывают интерактивные площадки в крупных торговых центрах, посещают учреждения образования с уроками безопасности. Главная цель - научить детей, как в экстренном случае не растеряться, спасти себя и помочь тем, кто находится рядом.

